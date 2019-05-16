رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأهلي يجتاز اليرموك وآزال ومايو يتعادلان في بطولة الوحدة الرمضانية صنعاء - سبأ :

اجتاز أهلي صنعاء عقبة اليرموك بصعوبة بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس في الجولة الثالثة لبطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني.



افتتح اليرموك التسجيل في الدقيقة 35 عبر محمد العرشي وعادل وحيد الخياط النتيجة للأهلي مطلع الشوط الثاني, وعزز احمد الحيفي النتيجة للأهلي بهدف ثان في الدقيقة 55, ليعود الخياط بعدها بعشر دقائق ويسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي, فيما تمكن عصام الذبحاني من تقليص الفارق لليرموك بتوقيعه الهدف الثاني في الدقيقة 77.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى سبع نقاط بينما تجمد رصيد اليرموك عند ثلاث نقاط.



وفي مباراة ثانية في نفس الجولة تعادل آزال و22 مايو بدون أهداف ليضيف الأول النقطة الرابعة في رصيده كما صار رصيد مايو نقطتين.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ