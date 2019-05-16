محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الملتقى الإسلامي يدين جريمة استهداف حي الرقاص بصنعاء صنعاء - سبأ :

أدان الملتقى الإسلامي جريمة استهداف طيران تحالف العدوان حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء أمس ، والذي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال .



واستنكر الملتقى في بيانه له تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين عبدالله صبري، ما أدى إلى إصابته وافراد من اسرته واستشهاد أحد ابنائه .



واشار البيان إلى أن اقدام التحالف السعودي الإماراتي على هذا الاعتداء الفاضح والمخالف لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والفطرة الإنسانية، ما كان ليحدث لو لا التغطية والتنسيق الأمريكي .



وأكد الملتقى الاسلامي موقفه الثابت في المضي جنباً إلى جنب مع بقية شرفاء هذا الوطن في الخيار العسكري حتى الانتصار، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار في التحرك الجاد ورفد الجبهات بالمال والرجال.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ