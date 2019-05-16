محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة إعلاميين تدين استهداف العدوان لوزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين تعز - سبأ :

أدانت منظمة إعلاميين من اجل اليمن، جريمة استهداف طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي مبنى وزارة الإعلام ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله الصبري.



وأكدت المنظمة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء ومنها مجزرة حي الرقاص والذي راح ضحيتها أكثر من 77 مدنيا ما بين شهيد وجريح جريمة حرب.



وأدانت الصمت الدولي والأممي والمنظمات الحقوقية إزاء ما يتعرض له الإعلام اليمني على مدى أكثر من أربعة أعوام من استهداف ممنهج في محاولات لفرض التعتيم الإعلامي على مظلومية الشعب اليمني ومنع وصول الحقائق.



ودعا رئيس المنظمة نزار الخالد القنوات والإذاعات والشبكات الإعلامية والمنظمات الحقوقية إلى أدانة هذا الاستهداف الممنهج للإعلام والشعب اليمني.. محملا تحالف العدوان السعودي الأمريكي والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار استهداف الإعلام والإعلاميين في اليمن.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ