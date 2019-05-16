إعلام الحديدة يدين جرائم العدوان بحق المؤسسات الإعلامية

الحديدة - سبأ :

أدان مكتب الإعلام والمركز الإعلامي لأنصار الله بمحافظة الحديدة ، استهداف طيران تحالف العدوان أمس منزل رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين عبدالله صبري بغارة جوية ما أدى الى إصابته وأفراد من أسرته واستشهاد احد ابنائه .

كما استنكر مكتب الإعلام و المركز الإعلامي في بيانين استهداف مبنى وزارة الإعلام ، وأحياء سكنية بالعاصمة صنعاء .

واعتبرا استهداف وسائل الإعلام اليمنية ورموزها الوطنيين انتهاك لكافة الدساتير و المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

واكدا أن هذه الجرائم وما سبقها بحق المؤسسات الإعلامية تأتي ضمن مخطط مدروس ومتعمد بهدف اسكات صوت الحقيقة والتعتيم على حقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار جائر.

وحمل البيانان المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة المسؤلية الكاملة عن هذه الجرائم ، وان سكوتهم عنها يعتبر مشاركة واضحة في كل ما يتعرض له الشعب اليمني .



[17/مايو/2019]سبـأ