محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحزاب التحالف الوطني: استهداف العدوان للأحياء السكنية جريمة بحق الإنسانية صنعاء - سبأ :

أدانت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بشدة استهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنين عبدالله صبري في حي الرقاص وعدد من الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.



واعتبرت أحزاب التحالف الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمينة (سبأ) هذه الجرائم تندرج في إطار جرائم الحرب وجرائم بحق الإنسانية.. مشيرة إلى أن هذه الجرائم تؤكد رفض دول العدوان للسلام وتعكس حالة الهستيريا التي وصلت إليها.



ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية إزاء هذه الجرائم بحق الشعب اليمني من قبل تحالف دول العدوان للعام الخامس على التوالي والعمل على إيقاف هذا العدوان ورفع الحصار.



وبارك البيان الانتصارات المتلاحقة في الجبهات وإنجازات طيران الجو المسير الذي شكل معادلة جديدة أربكت دول العدوان.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ