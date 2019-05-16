محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بذمار تدين جريمة العدوان بالحي السكني بصنعاء ذمار - سبأ :

استنكرت قيادة محافظة ذمار والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان أمس باستهداف حي سكني في العاصمة صنعاء وراح ضحيتها 77 شهيدا وجريحا بينهم أطفال ونساء



وأشارت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي يمعن منذ بدء عدوانه على اليمن في ارتكاب المجازر بحق اليمنيين بوحشية منقطعة النظير.



وأكد البيان أن هذه المجزرة جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين من النساء والأطفال في ظل صمت دولي.



ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي يعد شرعنة مفضوحة لاستمرار العدوان في ارتكاب المجازر في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والإنسانية.



وحث البيان الشعب اليمني على تعزيز الاصطفاف والتلاحم ومواصلة رفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأشاد البيان بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.. داعيا إلى تكثيف ضربات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على المواقع والأهداف في العمق الاستراتيجي لدول تحالف العدوان ردا على جرائمه.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ