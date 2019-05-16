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الإعلام الأمني يدين استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين ووزارة الإعلام والحي السكني
[17/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

أدان الإعلام الأمني بوزارة الداخلية جريمة استهداف طيران العدوان لحي سكني بالعاصمة صنعاء والذي وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

كما أدان استهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله علي صبري ما أدى إلى إصابته وجميع أفراد أسرته واستشهد نجله حسن عبدالله علي صبري، وكذا استهداف مبنى وزارة الإعلام .

واعتبر الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف العدوان للإعلام اليمني وكوادره ومؤسساته محاولة لإسكات صوت الشعب اليمني المعبر عن معاناته وصموده.

ودعا المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذه الجرائم.. مؤكدا  استمرار الإعلام الوطني في القيام بواجباته ولن تثنيه هذه الجرائم عن الاستمرار في مهامه الوطنية.

سبـأ
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