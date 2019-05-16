صدى الأحداث تدين استهداف وزارة الإعلام والأحياء السكنية بصنعاء

صنعاء - سبأ :

أدانت مؤسسة صدى الأحداث للإعلام والتنمية بأشد العبارات إستهداف طائرات تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمبنى وزارة الإعلام وأحياء سكنية بالعاصمة صنعاء بعدة غارات جوية أمس الخميس .

كما أستنكرت المؤسسة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف منزل رئيس إتحاد الإعلاميين عبدالله صبري بغارة جوية ما أدى لإصابته و بعض أفراد عائلته و مقتل أحد ابنائه .

وأدان البيان الصمت الإعلامي والدولي والأممي والمنظمات الحقوقية المريب إزاء ما يتعرض له الإعلام اليمني على مدى اكثر من خمسة أعوام من استهداف ممنهج لكافة الوسائل الإعلامية والإعلاميين في محاولات بائسة من دول التحالف لفرض التعتيم الإعلامي على مظلومية الشعب اليمني ومنع وصول الحقائق وكشف التضليل الإعلامي الذي تمارسة ترسانة إعلام العدوان للعالم اجمع .

ودعت مؤسسة صدى الأحدث للإعلام والتنمية ، كافة الوسائل الإعلامية العالمية والعربية والمنظمات الحقوقية إلى تمثيل الرسالة الحقوقية والإعلامية بالنزاهة في نقل الحقائق وبكل موضوعية وصدق وحيادية ، حيث يجب على الجانب الإعلامي والحقوقي أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف والأطياف دون تحيز أو مُحاباة مُراعياً آداب وأخلاقيات المهنة والواجب الإنساني.

كما طالبت جميع القنوات والإذاعات والشبكات الإعلامية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنظمات الحقوقية وكافة الإعلاميين والكتاب والمحللين والحقوقيين الى الوقوف وقفة جادة و ادانة واستنكار هذا الاستهداف الممنهج للإعلام اليمني و للشعب اليمني ارضا وإنسانا..

وحمل البيان نظام بني سعود وأمريكا و المجتمع الدولي مسؤولية استمرار طيران دول التحالف استهدافهم للإعلام والإعلاميين والمواطنين الأمنين في منازلهم .

[17/مايو/2019]سبـأ