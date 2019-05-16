[17/مايو/2019]
حجة - سبأ :
اختتم بمحافظة حجة البرنامج التدريبي الخاص بعمال النظافة بهيئة المستشفى الجمهوري نفذته إدارة مكافحة العدوى وذلك في اطار إجراءات التحكم بالعدوى في الهيئة كإحدى سياسات تجويد الخدمات الصحية للمرضى والجرحى.
وفي اختتام البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام أكد رئيس الهيئة الدكتور عبدالملك جحاف أن البرنامج لن يكون الأخير وسيتبعه أنشطة أخرى بهدف تعزيز إجراءات السلامة في مختلف مرافق الهيئة بما يسهم في رفع مستوى العمل الصحي .
وأشار إلى أن الهيئة تشجع وتدعم كل الخطوات المتعلقة بتطبيق معايير السلامة المهنية وإجراءات التحكم بالعدوى.
تضمن البرنامج مفاهيم التحكم بالعدوى وطرق مكافحه العدوى وإجراءات السلامة المهنية في العمل الصحي .
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