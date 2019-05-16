الأمومة والطفولة : استهداف حي الرقاص من جرائم الإبادة الجماعية

صنعاء - سبأ :

أدان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بأشد العبارات جريمة استهداف طيران تحالف العدوان، حي الرقاص السكني وسط العاصمة صنعاء وسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

كما أدان المجلس في بيان له تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) استهداف طيران العدوان منزل رئيس إتحاد الإعلاميين اليمنيين وما جاوره من منازل اخرى بصورة ممنهجة ومقصودة، وما نتج عنها من ضحايا بين شهيد وجريح .

واستنكر البيان الصمت المخيم على المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الإنسانية في اليمن .

واشار إلى أن جريمة استهداف منازل المواطنين بحي الرقاص تعد من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة ، مطالبا أحرار العالم الوقوف بمسؤولية لوقف العدوان وجرائمه المستمرة في اليمن .

[17/مايو/2019]سبـأ