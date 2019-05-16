محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مسابقة الشهيد القائد في القرآن الكريم وعلومه بالحديدة الحديدة - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظة الحديدة محمد عياش قحيم مسابقة الشهيد القائد للقرآن الكريم وعلومه للعام1440ه‍، التي ينظمها مكتب الأوقاف بالمحافظة بمشاركة 48 حافظا وحافظة من محافظات الجمهورية.



وأكد القائم بالأعمال قحيم ووكيل المحافظة علي قشر خلال التدشين أهمية إيلاء كتاب الله إهتماما أكبر كونه منهاج الأمة وسبيلها للنصر.



وأشارا إلى أن إقامة هذه المسابقة يأتي بالتزامن مع مرور أربعة أعوام من صمود الشعب اليمني الذي انتهج طريق الحق والتزم بنهج وثقافة القرآن لتحقيق النصر على أعداء الأمة والطامعين في نهب ثروات البلاد.



فيما أكد مدير مكتب الأوقاف سلميان الفقيه أن المسابقة تهدف إلى تربية جيل عارف بمعاني القرآن الكريم ونهج المسيرة القرآنية التي وضع لبنتها الأولى الشهيد القائد.



وأشار الفقيه خلال التدشين الذي حضره نائب مدير مكتب الأوقاف فيصل الهطفي إلى أن المسابقة تضمنت ثلاث مراحل تقدم للمشاركة في المرحلة الأولى 130حافظا وحافظة لكتاب الله من مختلف المحافظات تأهل منهم للمرحلة الثانية 80 حافظا وحافظة، فيما تأهل للنهائيات 48 حافظا وحافظة للتنافس على المراكز الأولى في حفظ المصحف كاملا .



ولفت مدير الأوقاف إلى أن المسابقة لهذا العام تميزت عن غيرها من المسابقات في الأعوام الماضية بمشاركة نخبة من حفظة المصحف كاملا المتميزين بحسن التلاوة والأداء.

سبـأ [17/مايو/2019]وأكد القائم بالأعمال قحيم ووكيل المحافظة علي قشر خلال التدشين أهمية إيلاء كتاب الله إهتماما أكبر كونه منهاج الأمة وسبيلها للنصر.وأشارا إلى أن إقامة هذه المسابقة يأتي بالتزامن مع مرور أربعة أعوام من صمود الشعب اليمني الذي انتهج طريق الحق والتزم بنهج وثقافة القرآن لتحقيق النصر على أعداء الأمة والطامعين في نهب ثروات البلاد.فيما أكد مدير مكتب الأوقاف سلميان الفقيه أن المسابقة تهدف إلى تربية جيل عارف بمعاني القرآن الكريم ونهج المسيرة القرآنية التي وضع لبنتها الأولى الشهيد القائد.وأشار الفقيه خلال التدشين الذي حضره نائب مدير مكتب الأوقاف فيصل الهطفي إلى أن المسابقة تضمنت ثلاث مراحل تقدم للمشاركة في المرحلة الأولى 130حافظا وحافظة لكتاب الله من مختلف المحافظات تأهل منهم للمرحلة الثانية 80 حافظا وحافظة، فيما تأهل للنهائيات 48 حافظا وحافظة للتنافس على المراكز الأولى في حفظ المصحف كاملا .ولفت مدير الأوقاف إلى أن المسابقة لهذا العام تميزت عن غيرها من المسابقات في الأعوام الماضية بمشاركة نخبة من حفظة المصحف كاملا المتميزين بحسن التلاوة والأداء.سبـأ