محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجبهة الثقافية تدين استهداف العدوان لرئيس اتحاد الإعلاميين والحي السكني بصنعاء صنعاء - سبأ :

أدانت الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان جريمة استهداف طيران العدوان لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين ومنازل سكنية في شارع الرباط بالعاصمة صنعاء.



وقالت الجبهة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولعلها تنبه العالم النائم ومن في قلبه مرض في الداخل والخارج بوحشية عدوان وبجرائم بحق الإعلاميين والمدنيين.



وأكدت أن استهداف رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين وأسرته يعد استهدافا لكل الشرفاء الأحرار ورسالة موت لكل صاحب كلمة تفضح العدوان كما أنه جريمة بحق مدني أعزل في مسكنه، وبحق إعلامي لا سلاح له سوى قلمه وكلماته.



وأضافت " ولأن دول العدوان عاجزة عن إسكاته وتفنيد تقاريره حول انتهاكاتها بحق المدنيين عموما والإعلاميين على وجه خاص لم تكتف بجيش ضلالها من قنوات الكذب والتزوير ولم تقنع بأن تهاجمه أو تفتري عليه أو تمارس ضلالها في شيطنته كما تفعل بأصحاب الحق المدافعين عن أرضهم وحريتهم بل ردت على كلماته بصواريخ وواجهت قلمه بقنابل واقترفت مجزرة ذهب ضحيتها شهداء وجرحى بلغوا 77 مدنيا بينهم أطفال".



وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تؤكد إمعان دول العدوان في مسلسل التوحش والإبادة الجماعية بحق المدنيين عموما والإعلاميين بوجه خاص الذين تتخذهم أعداء مباشرين لها وما فتأت طائرات حربها تستهدفهم بالإبادة والقتل الممنهج الأمر الذي فاقم من عدد الإعلاميين الذين طالتهم جرائم العدوان والمؤسسات الإعلامية التي تم قصفها أو حجبها أو استنساخها.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ