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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 02:15:32ص
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  محلي
أمسية رمضانية لقبائل بني زحيف في المحويت
[17/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

استنكرت أمسية رمضانية لقبائل بني زحيف الملاحنة في مديرية حفاش محافظة المحويت إمعان العدوان في أرتكاب جرائمه بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب.

وأدانت الأمسية بحضور عضو المجلس المحلي محمد الفقيه والشيخ أحمد ناصر الملحاني وعدد من أبناء المنطقة من وجهاء وعقال وتربويين ومثقفين، جريمة استهداف حي سكني بالعاصمة صنعاء راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى جلهم أطفال ونساء.

وتطرقت الأمسية للجوانب المتصلة بتسليم الزكاة وسبل تحسين الخدمات للمواطنين للتخفيف من معاناتهم وتوعية المجتمع بمخططات العدوان ورفد الجبهات.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز دور المجلس المحلي لتلبية احتياجات المواطنين وتفقد أحوال أسر الشهداء والجرحى.

وأكد وكيل المحافظة العزي محمد الشجاف أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني في رفد الجبهات للرد على جرائمه.. داعيا إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم ورفد المرابطين في الجبهات بالمال والرجال.

وحث أبناء المنطقة على استغلال شهر رمضان في تعزيز التسامح والتكافل المجتمعي والتوعية بمخططات العدوان.

سبـأ
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