محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية: استهداف حي سكني جريمة تستوجب الملاحقة الجنائية صنعاء - سبأ :

أدانت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي أمس باستهداف حي سكني في العاصمة صنعاء راح ضحيتها 77 شهيدا وجريحا بينهم أطفال ونساء.



وأكدت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهدافَ المدنيين وتوجيه الهجمات على الأحياء السكنية، جريمة حرب تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية لكل من شارك في ارتكابها وتقديمهم للقضاء الدولي كمجرمي حرب وعدم الإفلات من العقاب.



وحملت المؤسسة قيادات التحالف المسؤوليةَ القانونية والجنائية وكل من زود وخطط وشاركَ وبررَ لهذه الجريمةَ أو أي جريمة أخرى ارتكبها التحالف بحق المدنيين في اليمن.



واستنكر البيان الصمت المخزي للأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان .



وجددت المؤسسة مُطالبتها بتشكيلِ لجنة دولية للتحقيقِ في كافة الجرائمِ والانتهاكاتِ المُرتكبة في حق المدنيين في اليمن.



سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ