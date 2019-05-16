محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية: استهداف العدوان لحي الرقاص جريمة حرب صنعاء - سبأ :

أدانت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي بحق الأطفال والمواطنين بحق الرقاص بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها الشعرات من الأطفال والمواطنين.



وأكدت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف العدوان للأحياء السكنية جريمة حرب.



وحمل البيان دول تحالف العدوان السعودي، كامل المسؤولية جراء الدماء التي تُسفك والأرواح التي تُزهق وبراءة الطفولة التي تقتل وتنتهك والدمار الذي يخلفه قصف الأحياء السكنية بالعاصمة ومختلف المحافظات.



كما حملت الهيئة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، المسؤولية الكاملة عن جرائم العدوان نتيجة تغاضيهم عن هذه الجرائم التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والمبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ