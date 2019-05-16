غراندي تعبر عن صدمتها جراء الهجمات على صنعاء وتؤكد يجب أن تتوقف هذه الحرب صنعاء - سبأ :

عبرت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي عن إدانتها للهجمات على صنعاء التي أدت إلى مقتل خمسة أطفال وإصابة 16 آخرین .



وقالت غراندي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه،" إننا نتشارك الحزن مع أسر الضحايا ونشعر بالصدمة لأن هذه المأساة قد حدثت، حيث تم الإبلاغ عن سقوط المزيد من الضحايا بمن فيهم عاملين في المجال الصحي ".



وأضافت" تم إسعاف المصابين بمن فیھم الأطفال إلى المستشفيات لتلقي العلاج واستقبل شركاء العمل الإنساني الذين يقدمون الدعم اللازم في اثنين من المستشفيات الرئيسية المصابين ومن ضمن الجرحى لاجئة صومالية وأبنتها تتلقيان العلاج اللازم ".



وأشارت إلى أن هذه الحادثة المروعة هي تذكير مأساوي بجميع الأسباب التي من أجلها يجب أن تتوقف هذه الحرب.



وقالت غراندي "القانون الإنساني الدولي واضح، يجب القيام بكل شيء لحمایة المدنیین، ھذا ليس بالأمر الاختیاري، هذا التزام قانوني وقبل كل شيء التزام أخلاقي على جميع الأطراف".

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ