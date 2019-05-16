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أمسية في الطويلة بالمحويت تدين الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
[17/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

أدانت أمسية رمضانية بمديرية الطويلة برئاسة وكيل أول محافظة المحويت عزيز الهطفي، جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف حي سكني بالعاصمة صنعاء، وما خلفه من شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء.

وفي الأمسية أكد الوكيل الهطفي أن إمعان السعودية والإمارات في ارتكاب مجازر يومية بحق الإنسانية في اليمن يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

وجدد إدانة واستنكار أبناء المحويت للصمت الدولي المخجل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مذابح وأوضاع إنسانية كارثية وحرب اقتصادية ممنهجة .

وأكد الهطفي أن جرائم الإبادة المروعة التي يتعرض لها أطفال ونساء اليمن على مرأى ومسمع دول العالم، يكشف مدى ضعف وهشاشة المنظمات الدولية الحقوقية إزاء الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان.

ودعا إلی الانخراط في صفوف الجيش واللجان الشعبية لمواجهة تحالف العدوان وتحرير البلاد من دنس الغزاة والمعتدين.

كما دعا كل أحرار العالم إلی التضامن مع مظلومية الشعب اليمني بإدانة جرائم تحالف العدوان السعودي  الأمريكي بحق الشعب اليمني والمطالبة بوقف العدوان والحصار.

وفي الأمسية أكدت قبائل الطويلة أن هذه الجريمة لن يتم السكوت عنها وأن الرد عليها سيتم من خلال إنتصارات الجيش واللجان الشعبية في الجبهات ومعهم صمود ودعم الشعب اليمني.

وكانت الأمسية الرمضانية، ناقشت الجوانب المتصلة بتفعيل التحشيد ورفد الجبهات وتفقد احتياجات المواطنين واستغلال رمضان في تجسيد قيم التراحم والتكافل وعقد اللقاءات المعززة للصمود والتلاحم والتوعية بدفع الزكاة.

حضر الأمسية وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف ورئيس الدائرة التربوية هادي عمار ووكيل محافظة المحويت حمود شملان ومدير عام فرع هيئة الزكاة حميد الرضمي وعضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومسئولي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وقيادات المديرية.

سبـأ
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