محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة ''أساسي، ثانوي'' للعام الدراسي الجاري



أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول سير الاختبارات النهائية العامة للشهادة الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩م .



وأوضح وكيل الوزارة لقطاع ال:اهج والتوجيه احمد النونو في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امتحانات طلاب الشهادة الأساسية ستبدأ يوم السبت الموافق ١٥ يونيو المقبل يليها في يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو، امتحانات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي



وأكد حرص الوزارة على توفير الأجواء الملائمة لطلاب وطالبات الشهادة العامة "أساسي، ثانوي " بما يمكنهم من تأدية امتحاناتهم على أكمل وجه.



ودعا الوكيل النونو طلاب الشهادة العامة" أساسي، ثانوي" إلى الاجتهاد ومراجعة دروسهم خلال هذا الشهر الذي يفصل عن موعد الامتحانات، بما يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم في التفوق وحصد المراتب العليا.



مرفق صورة جداول الامتحانات :













































سبأ [17/مايو/2019] صنعاء - سبأ:سبأ