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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 12:35:20ص
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء إلى 77 شهيدا وجريحا.
وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء
انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.
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هيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية: استهداف العدوان لحي الرقاص جريمة حرب
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طائرة شحن لمنظمة الصحة العالمية تصل مطار صنعاء
[17/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية.
حيث تحمل طائرة الشحن ما يقارب من 35 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية مساعدة للشعب اليمني.
سبـأ
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تنظيم التصحيح يدين استهداف المدنيين وقصف مبنى وزارة الإعلام ومنزل صبري
إذاعة صوت الشعب تدين جريمة استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
إذاعة تعز تدين استهداف العدوان لمبنى وزارة الإعلام ومنزل صبري
الهيئة الإعلامية تدين جريمة العدوان في الحي السكني بصنعاء
إعلام وسبأ حجة يدينان مجزرة العدوان بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء
محافظة الجوف تدين جريمة استهداف حي سكني بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
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[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مديرية عبس في حجة
[14/مايو/2019]
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