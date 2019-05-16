محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إذاعة صوت الشعب تدين جريمة استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين صنعاء - سبأ :

أدانت إذاعة صوت الشعب بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى إصابته وعدد من إفراد أسرته.



وأكدت في بيان أن استهداف الإعلاميين جريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية .



وأعلنت التضامن الكامل مع رئيس اتحاد الإعلاميين عبدالله صبري .. داعية وسائل الإعلام العربي والدولي وكافة أحرار العالم إلى إدانة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني والوقوف إلى جانب مظلومتيه التي تسبب بها العدوان السعودي الأمريكي منذ أكثر من أربعة أعوام



كما أكدت إذاعة صوت الشعب مواصلة المعركة الإعلامية في وجه العدوان الذي يحاول بجرائمه إسكات صوت الحقيقة والتغطية على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ