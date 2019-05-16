ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 12:35:20ص
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء إلى 77 شهيدا وجريحا.
وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء
انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.
آخر الأخبار:
هيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية: استهداف العدوان لحي الرقاص جريمة حرب
غراندي تعبر عن صدمتها جراء الهجمات على صنعاء وتؤكد يجب أن تتوقف هذه الحرب
أمسية في الطويلة بالمحويت تدين الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة ''أساسي، ثانوي'' للعام الدراسي الجاري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إذاعة تعز تدين استهداف العدوان لمبنى وزارة الإعلام ومنزل صبري
[17/مايو/2019]
تعز - سبأ :

أدانت إذاعة تعز بشدة استهداف طيران العدوان لمبنى وزارة الإعلام بالعاصمة صنعاء.

واعتبرت إذاعة تعز في بيان، هذا الاستهداف انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت الإعلامية والمدنية.

وأشارت إلى أن استهداف وزارة الإعلام، يأتي استمرارا للجرائم السابقة التي استهدفت كثير من المؤسسات الإعلامية الوطنية ومنها إذاعة تعز التي تعرضت محطات الإرسال للقصف والتدمير من قبل طيران العدوان في مايو 2015م .

واستغربت صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة.

ونددت إذاعة تعز بإستهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري والحي السكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء وما خلفه من عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
هيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية: استهداف العدوان لحي الرقاص جريمة حرب
غراندي تعبر عن صدمتها جراء الهجمات على صنعاء وتؤكد يجب أن تتوقف هذه الحرب
أمسية في الطويلة بالمحويت تدين الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة ''أساسي، ثانوي'' للعام الدراسي الجاري
طائرة شحن لمنظمة الصحة العالمية تصل مطار صنعاء
تنظيم التصحيح يدين استهداف المدنيين وقصف مبنى وزارة الإعلام ومنزل صبري
إذاعة صوت الشعب تدين جريمة استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
الهيئة الإعلامية تدين جريمة العدوان في الحي السكني بصنعاء
إعلام وسبأ حجة يدينان مجزرة العدوان بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء
محافظة الجوف تدين جريمة استهداف حي سكني بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مديرية عبس في حجة
[14/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by