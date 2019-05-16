محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إذاعة تعز تدين استهداف العدوان لمبنى وزارة الإعلام ومنزل صبري تعز - سبأ :

أدانت إذاعة تعز بشدة استهداف طيران العدوان لمبنى وزارة الإعلام بالعاصمة صنعاء.



واعتبرت إذاعة تعز في بيان، هذا الاستهداف انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت الإعلامية والمدنية.



وأشارت إلى أن استهداف وزارة الإعلام، يأتي استمرارا للجرائم السابقة التي استهدفت كثير من المؤسسات الإعلامية الوطنية ومنها إذاعة تعز التي تعرضت محطات الإرسال للقصف والتدمير من قبل طيران العدوان في مايو 2015م .



واستغربت صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة.



ونددت إذاعة تعز بإستهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري والحي السكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء وما خلفه من عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ