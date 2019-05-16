محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة الإعلامية تدين جريمة العدوان في الحي السكني بصنعاء صنعاء - سبأ :

أدانت الهيئة الإعلامية لأنصارالله الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان صباح اليوم بالعاصمة صنعاء بحق حي من أكثر الأحياء ازدحاماً وراح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح .



كما أدانت الهيئة استهداف العدوان منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله علي صبري ما أدى إلى إصابته وجميع أفراد أسرته واستشهد نجله حسن، والذي تزامن مع غارات أخرى استهدفت مبنى وزارة الإعلام .



واعتبرت الهيئة الإعلامية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف الإعلام اليمني بكوادره ومؤسساته وبنيته التحتية محاولة لإسكات صوت الشعب اليمني والمعبر عن معاناته وصموده وبطولاته .



ودعت المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية والمهتمة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير إلى تسجيل موقف إزاء هذه الجرائم المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام .



وأكدت الهيئة الإعلامية أن الإعلام الوطني سيستمر في القيام بواجبه ومسؤوليته ولن تثنيه هذه الجرائم عن الاستمرار في القيام بمهامه الوطنية.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ