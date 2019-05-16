محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلام وسبأ حجة يدينان مجزرة العدوان بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء حجة - سبأ :





أدان مكتبا الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ بمحافظة حجة بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم باستهداف حي الرقاص بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.







واستنكرا في بيان مشترك، استهداف طيران العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله الصبري ومبنى وزارة الإعلام بسلسلة من الغارات الإجرامية.



واعتبرا هذه المجزرة، جريمة تضاف إلى سجل تحالف العدوان الإجرامي الذي لم يتوان منذ بداية عدوانه عن استهداف وسائل الإعلام الوطنية ورموزها في إنتهاك سافر للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.



وتطرق البيان إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق المؤسسات والطواقم الإعلامية والصحفية تأتي ضمن مخطط متعمد هدفه إسكات صوت الحقيقة والتعتيم على حقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار فاقما من معاناة اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات.



وحمل البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة مسئولية ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان وجرائم .. داعيا أبناء اليمن إلى المزيد من الصمود والتلاحم في مواجهة العدوان.



سبأ [16/مايو/2019]سبأ