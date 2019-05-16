ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 12:35:20ص
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء إلى 77 شهيدا وجريحا.
وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء
انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.
آخر الأخبار:
هيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية: استهداف العدوان لحي الرقاص جريمة حرب
غراندي تعبر عن صدمتها جراء الهجمات على صنعاء وتؤكد يجب أن تتوقف هذه الحرب
أمسية في الطويلة بالمحويت تدين الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة ''أساسي، ثانوي'' للعام الدراسي الجاري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إعلام وسبأ حجة يدينان مجزرة العدوان بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
حجة - سبأ :



أدان مكتبا الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ بمحافظة حجة  بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم باستهداف حي الرقاص بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.




واستنكرا في بيان مشترك، استهداف طيران العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله الصبري ومبنى وزارة الإعلام بسلسلة من الغارات الإجرامية.

واعتبرا هذه المجزرة، جريمة تضاف إلى سجل تحالف العدوان الإجرامي الذي لم يتوان منذ بداية عدوانه عن استهداف وسائل الإعلام الوطنية ورموزها في إنتهاك سافر للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

وتطرق البيان إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق المؤسسات والطواقم الإعلامية والصحفية تأتي ضمن مخطط متعمد هدفه إسكات صوت الحقيقة والتعتيم على حقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار فاقما من معاناة اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات.

وحمل البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة مسئولية ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان وجرائم .. داعيا أبناء اليمن إلى المزيد من الصمود والتلاحم في مواجهة العدوان.

سبأ
  المزيد من (محلي)
هيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية: استهداف العدوان لحي الرقاص جريمة حرب
غراندي تعبر عن صدمتها جراء الهجمات على صنعاء وتؤكد يجب أن تتوقف هذه الحرب
أمسية في الطويلة بالمحويت تدين الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة ''أساسي، ثانوي'' للعام الدراسي الجاري
طائرة شحن لمنظمة الصحة العالمية تصل مطار صنعاء
تنظيم التصحيح يدين استهداف المدنيين وقصف مبنى وزارة الإعلام ومنزل صبري
إذاعة صوت الشعب تدين جريمة استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
إذاعة تعز تدين استهداف العدوان لمبنى وزارة الإعلام ومنزل صبري
الهيئة الإعلامية تدين جريمة العدوان في الحي السكني بصنعاء
محافظة الجوف تدين جريمة استهداف حي سكني بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مديرية عبس في حجة
[14/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by