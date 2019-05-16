ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 12:35:20ص
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء إلى 77 شهيدا وجريحا.
وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء
انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.
آخر الأخبار:
هيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية: استهداف العدوان لحي الرقاص جريمة حرب
غراندي تعبر عن صدمتها جراء الهجمات على صنعاء وتؤكد يجب أن تتوقف هذه الحرب
أمسية في الطويلة بالمحويت تدين الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة ''أساسي، ثانوي'' للعام الدراسي الجاري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
[16/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :



اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.

وأوضح بيان صادر عن المبعوث الأممي، أن المشاورات تمت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح البيان أن نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.. مؤكدا أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن امتنانه لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لدعمها هذا الاجتماع الهام ولدعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
جمعية البنوك اليمنية تحذر من تفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة استهداف القطاع المصرفي
هبوط أسعار الذهب إلى أقل من 1296 دولار للاوقية
المفوضية الأوروبية تفرض فرض غرامات على خمسة بنوك بـ 1,07 مليار يورو
الصين تهدد بالرد على العقوبات الأمريكية التي تستهدف شركة (هواوي)
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 73 دولار للبرميل
توقيع اتفاقية لتنفيذ مشاريع طارئة لصيانة الطرق في 8 محافظات ب 37 مليون دولار
الناتج المحلي الاجمالي بالاتحاد الأوروبي ينمو بنسبة 5ر1 بالمائة خلال الربع الأول من 2019
الاقتصاد الألماني يحقق نموا معقولا في الربع الأول من العام الحالي
الدرة وعباد يفتتحان مشروع تجاري في أمانة العاصمة
وزير الصناعة: إنهاء إغلاق الأفران المخالفة بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مديرية عبس في حجة
[14/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by