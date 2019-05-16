اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة صنعاء - سبأ :





اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.



وأوضح بيان صادر عن المبعوث الأممي، أن المشاورات تمت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وأوضح البيان أن نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.. مؤكدا أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.



وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن امتنانه لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لدعمها هذا الاجتماع الهام ولدعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص.

سبأ [16/مايو/2019]سبأ