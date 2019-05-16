[16/مايو/2019]
الجوف - سبأ :
أدانت قيادة محافظة الجوف والسلطة المحلية إستمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
وأكدت قيادة السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجازر لن تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه المجرمين على كل قطرة دم سفكت.
واستنكر البيان الصمت الدولي وإزدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء مجازر العدوان المستمرة بحق أبناء اليمن.
ودعت قيادة المحافظة قبائل الجوف والأحرار من أبناء اليمن إلى رفد الجبهات بالمال والرجال والتصدي لهمجية العدوان السعودي .
سبأ