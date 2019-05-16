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الرئيس الامريكي يعرب عن أمله بالا تخوض بلاده حرباً مع ايران
[16/مايو/2019]
واشنطن – سبأ :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه يأمل في ألا تخوض بلاده حرباً مع ايران، على خلفية التوتر القائم حالياً والحشد العسكري الامريكي في منطقة الخليج .

وقال ترامب في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس في البيت الأبيض، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي شن حرب على إيران: "آمل أنه لا".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توتراً حاداً ومستمراً منذ تولي ترامب زمام السلطة في بلاده في يناير 2017م، حيث قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته ايران والدول الغربية واعاد فرض العقوبات عليها .

كما صنفت الولايات المتحدة مؤخراً الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي، في خطوة ردت عليها طهران بإدراج القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على قائمة الإرهاب الإيرانية.

وفي 5 مايو الحالي، أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، أن البنتاغون وجه إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات (ابراهام لنكولن) مع عدة قاذفات تكتيكية.

من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقف بلاده الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، فيما هددت طهران بالانسحاب من الصفقة تدريجياً حال عدم تمكن أطرافها الأخرى وخاصة الأوروبية من تخفيف خسائر البلاد بسبب الإجراءات الأمريكية، وذاك تزامنا مع تشديد إيران لهجتها العسكرية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.

وسبق أن أعرب ترامب مراراً رفضه خوض بلاده أي حرب جديدة بما في ذلك مع إيران، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سعي بعض أعضاء فريقه للتوجه نحو نزاع عسكري معها.

سبأ
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