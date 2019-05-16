محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع التمويني في محافظة إب إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الوضع التمويني ومدى الالتزام بقائمة الأسعار الصادرة عن وزارة الصناعة.



واستمع الاجتماع الذي ضم أعضاء الغرفة التجارية ومكتب الصناعة وعدد من التجار، من مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمد أحمد السياغي إلى إيضاح حول توفر المواد الغذائية والإستهلاكية في الأسواق ودور اللجان الرقابية في ضبط المخالفين .



وأوضح السياغي أنه تم ضبط أكثر من 250 مخالفة منذ بداية الحملة وفرض غرامات على المخالفين وفقا للدليل الإجرائي للغرامات المحددة حسب نوع المخالفة والنشاط .. مبينا أن النزول الميداني والرقابة ستستمر .



وثمن جهود قيادة المحافظة في تسهيل عمل اللجان بما يسهم في ضبط المخالفين وعدم الملتزمين بالقائمة السعرية.



وفي الاجتماع شدد المحافظ صلاح على ضرورة الالتزام بقائمة الأسعار الصادرة من وزارة الصناعة .. مؤكدا الاستعداد تذليل أي صعوبات تواجه القطاع التجاري وحلها .



وحث التجار على ضرورة استشعار المسئولية في ظل الظروف الصعبة والعمل على استقرار أسعار السلع .



حضر الاجتماع مدير مديرية الظهار حميد المتوكل.

سبأ [16/مايو/2019]سبأ