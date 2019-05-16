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  عربي ودولي
الجيش السوري يعلن عن احباط هجوم لتنظيم (جبهة النصرة) شمال غرب حماة
[16/مايو/2019]
دمشق – سبأ :

أحبط الجيش السوري اليوم الخميس هجوماً شنه مقاتلو تنظيم (جبهة النصرة) على قريتي باب الطاقة والحويز شمال غرب حماة.


وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان وحدات من الجيش السوري أحبطت فجر اليوم هجوماً لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعه له حاولت خلاله التسلل من اتجاه سلسلة جبال شحشبو المطلة على سهل الغاب باتجاه المواقع العسكرية والمناطق الآمنة عبر محور قريتي باب الطاقة والحويز الشرقية اللتين حررهما الجيش مؤخراً بريف حماة الشمالي الغربي.

وبينت الوكالة أن وحدات الجيش نفذت رمايات مكثفة ومركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ خلال الاشتباكات التي أسفرت لاحقاً عن إحباط هجوم المجاميع الإرهابية.

 واكدت تمكن الجيش من القضاء على أعداد كبيرة من الارهابيين وتدمير آليات وعربات لهم إضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ في الخطوط الخلفية لانتشار تلك المجموعات والتي استخدمتها في التمهيد الناري قبل بدء هجومها.

سبأ
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