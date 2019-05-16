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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 03:15:23ص
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء إلى 77 شهيدا وجريحا.
وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء
انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.
آخر الأخبار:
وزارة الاتصالات تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات
الملتقى الإسلامي يدين جريمة استهداف حي الرقاص بصنعاء
منظمة إعلاميين تدين استهداف العدوان لوزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين
منتدى الاقتصاد والمال يطالب بمحاكمة مرتكبي جريمة حي الرقاص بصنعاء
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  International
FM congratulates his counterpart of Norway on National Day
[16/مايو/2019]

SANAA, May 16 (Saba) – Foreign Minister Hisham Sharaf Abdullah on Thursday sent a message of congratulation to Minister of Foreign Affairs of Norway Ine Marie Eriksen Søreide on the occasion of Norway's national day.


Ali Ahsan



saba
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