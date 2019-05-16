اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
FM congratulates his counterpart of Norway on National Day
[16/مايو/2019]
SANAA, May 16 (Saba) – Foreign Minister Hisham Sharaf Abdullah on Thursday sent a message of congratulation to Minister of Foreign Affairs of Norway Ine Marie Eriksen Søreide on the occasion of Norway's national day.