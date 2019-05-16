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  اقتصاد
هبوط أسعار الذهب إلى أقل من 1296 دولار للاوقية
[16/مايو/2019]
لندن – سبأ :

هبطت اسعار الذهب اليوم الخميس الى دون المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار، في وقت فرضت فيه واشنطن عقوبات على شركة (هواوي) الصينية العملاقة للاتصالات، ما أضر بالتفاؤل في تحقيق انفراجة في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش، عند 1295.93 دولار للأوقية (الأونصة) .. متحركاً في نطاق محدود بنحو ثلاثة دولارات.

كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة الى 1297.40 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات على هواوي، بما يهدد بمزيد من توتر العلاقات التجارية، ويمحو مكاسب محدودة أطلقتها أنباء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتأجيل تطبيق رسوم جمركية على واردات السيارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمائة إلى 14.78 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1335.71 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 844.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 837.75 دولار في الجلسة السابقة.

سبأ
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