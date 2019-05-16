محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد جمعيات المعاقين: جريمة حي الرقاص تضاف إلى السجل الإجرامي لدول العدوان صنعاء - سبأ:

أدان الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين وفروعه في المحافظات، الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي باستهدافه حي سكيني بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واعتبر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، إنتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وأشار إلى أن هذه الجريمة، تضاف إلى السجل الإجرامي لتحالف العدوان الذي ارتكب وما يزال يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي مخجل ومعيب .



وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والناشطين، الاضطلاع بالمسئولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له اليمن من جرائم ضد الإنسانية منذ أكثر من أربع سنوات والضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبأ [16/مايو/2019]سبأ