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ماي تتعهد بالاستقالة حال التصويت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
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ماي تتعهد بالاستقالة حال التصويت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
[16/مايو/2019]
لندن – سبأ :

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتحديد جدول زمني لانتخاب من سيخلفها بعد التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران.


وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ماي سوف تستقيل إذا تم التصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي رفضها البرلمان ثلاث مرات من قبل.

وتحدثت عن اتفاق تم التوصل اليه بعد اجتماع بين ماي وكبار أعضاء حزب المحافظين الذين يطالبونها بتحديد موعد لرحيلها من منصبها.

من جانبه أعلن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون عزمه ترشيح نفسه للرئاسة بمجرد رحيل ماي.

ونجت ماي من تصويت بسحب الثقة من أعضاء حزب المحافظين في نهاية العام الماضي.

 وبحسب قواعد الحزب الحالية لا يجوز الطعن على نتائج التصويت رسمياً حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

سبأ
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