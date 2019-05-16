محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة نساء: مجزرة حي الرقاص جريمة حرب مكتملة الأركان صنعاء - سبأ :





أدانت منظمة نساء للحقوق والتنمية استهداف طيران الأمريكي السعودي لحي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.



وأشارت المنظمة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذه الجريمة لا تختلف عن مجازر العدوان السابقة بحق المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي يجرم ويحمي المدنيين والأعيان السكنية.



واعتبرت هذه المجزرة، جريمة حرب مكتملة الأركان وكذا جريمة ضد الإنسانية تأتي ضمن سلسلة جرائم العدوان اللا أخلافية واللا إنسانية بحق الشعب اليمني الذي يتعرض لأكثر من خمس سنوات لانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.



وطالبت منظمة نساء للحقوق والتنمية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الخروج من حالة الصمت، وإدانة هذه الجريمة وكل جرائم العدوان.



كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وسرعة إيقاف العدوان والحصار.



وجددت الدعوة لتشكل لجان دولية محايدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني والعمل على تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية.

سبأ [16/مايو/2019]سبأ