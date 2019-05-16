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  اقتصاد
المفوضية الأوروبية تفرض فرض غرامات على خمسة بنوك بـ 1,07 مليار يورو
[16/مايو/2019]
بروكسل – سبأ :

قررت المفوضية الأوروبية فرض غرامات مالية على خمسة بنوك بقيمة اجمالية قدرها 1,07 مليار يورو.

وعللت المفوضية قرارها بالتأكيد على أن هذه المصارف قد توصلت إلى تفاهمات “مشبوهة” فيما بينها فيما يخص سعر صرف العملات.

واوضحت في بيان اصدرته اليوم الخميس ان الغرامات شملت مصارف باركليز، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وسيتي غروب وجي بي مورغان، وإم، يو، إف، جي.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن فرض هذه الغرامة يرسل إشارة واضحة من قبل المؤسسات الأوروبية مفادها أن بروكسل لن تتساهل مع أي سلوك مخالف في قطاع الأسواق المالية.

وترى المفوضية بأن ممارسات هذه المصارف تضع على المحك نزاهة القطاع المصرفي وتضر بالاقتصاد الأوروبي ومصالح المستهلكين.

وكانت المفوضية قد فتحت تحقيقاً في موضوع “التفاهمات” بين المصارف عام 2013م.

وتشمل عمليات تحديد الأسعار 11 عملة منها الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الأمريكي، الكندي والنيوزيلاندي والأسترالي، الكرون الدانمركي، السويدي والنرويجي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

سبأ
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