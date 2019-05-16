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آخر تحديث: الخميس، 16 - مايو - 2019 الساعة 11:11:44م
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  محلي
أمسية بالمحويت تدين استهداف العدوان للمدنيين بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
المحويت  -  سبأ :

أدانت أمسية رمضانية لقبائل عزلة الغربي الأعلى بمديرية جبل المحويت، الجريمة التي ارتكبها العدوان باستهداف حي سكني بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

وأكد المشاركون في الأمسية بحضور مسئول وحدة التعليم الجامعي بالمحافظة الدكتور خالد القزحي ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية محمد أبو القاسم ومشائخ ووجهاء العزلة، ما يتعرض له أطفال ونساء اليمن من مذابح، وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

وحملت قبائل العزلة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المسؤولية، إزاء ما يجرى من انتهاكات وتدميرٍ وإبادةٍ وجرائم حرب بحق الشعب اليمني.

وأكد علي الشاحذي أهمية تنسيق الجهود لرفد الجبهات بالمال والرجال للانتصار للوطن ولدماء الشهداء.

سبأ
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