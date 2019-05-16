إذاعة وطن تدين جريمة العدوان بحي الرقاص

صنعاء - سبأ :

أدانت إذاعة وطن جريمة استهداف طيران العدوان صباح اليوم، منازلَ المدنيينَ بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء ،والتي نتج عنها استشهاد وجرح أكثر من 77 مدنياً بينهم اطفال.





كما ادانت الإذاعة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الاستهداف المباشر لمنزل رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين الأستاذ عبد الله علي صبري، مما ادى إلى اصابته وافرد من اسرته وإستشهاد احد ابنائه.





ودعا بيان الإذاعة كل وسائل الاعلام العربية والدولية للوقوف لجانب قضية الشعب اليمني الذي يتعرض لجرائم وحشية تستهدف المدنيين الابرياء على مدار خمسة أعوام.

[16/مايو/2019]سبأ