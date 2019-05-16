محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السبت المقبل بدء مسابقة القرآن الكريم لمدارس أمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

أقرت اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم العامة لطلاب وطالبات مدارس أمانة العاصمة، موعد انطلاق المسابقة يوم السبت القادم والتي ستقام بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء.



يتنافس في المسابقة التي ينظمها على مدى خمسة أيام مكتب التربية والتعليم بالأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، 180 حافظا وحافظة لكتاب الله من مدارس أمانة العاصمة.



واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم الذي ضم مدير شعبة التعليم بمكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الذماري ورؤساء أقسام الأنشطة بالمناطق التعليمية واللجان المنظمة للمسابقة ، ترتيبات بدء المسابقة التي يشارك فيها من فئتي البنين والبنات في أربعة أقسام "متسابق الخمسة والعشرة والعشرون جزء والمصحف كاملاً ".



كما أقرت اللجنة رصد جوائز مالية وعينية قيًمة لتكريم الفائزين والفائزات من حفاظ كتاب الله مقدمة من المساهمين في دعم ورعاية المسابقة من القطاع الخاص ورجال الأعمال .

سبأ [16/مايو/2019]سبأ