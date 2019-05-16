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آخر تحديث: الخميس، 16 - مايو - 2019 الساعة 11:14:11م
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  عربي ودولي
مواصلة أسيرين فلسطينيين لدى الاحتلال إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 45 يوماً
[16/مايو/2019]
القدس المحتلة – سبأ :

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس عن مواصلة الأسيرين عودة الحروب وحسن العويوي إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 45 يوماً، إضافة إلى سليم رجوب المضرب منذ 22 يوماً.


ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن النادي قوله في بيان صحفي اليوم الخميس ان الأسيرين الحروب والعويوي يقبعان في معتقل "نيتسان الرملة"، وجرى نقلهما أكثر من مرة إلى المستشفى، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية، فيما يقبع الأسير رجوب في زنازين معتقل "عوفر".

ولفت إلى أن الأسير الحروب (32 عاما) من بلدة دير سامت معتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018م، وهو أب لعشرة أطفال.

واضافت أما الأسير العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

والأسير سليم رجوب (48 عاماً) من مدينة دوار، ومعتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018م، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.

سبأ
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