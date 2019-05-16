[16/مايو/2019]
ريمة - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم بفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بمديرية الجبين محافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي ، مهام الفرع واللجنة المكلفة بتوزيع المساعدات الغذائية في المديرية .
وأستعرض الإجتماع الذي حضرة مدير المديرية ماجد أمين ومدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة محمود امين وضم مسؤولي فرع الهيئة وأمناء مخازنها بالمديرية، الصعوبات التي تواجه عملية صرف المساعدات المقدمة من منظمة الإغاثة الدولية.
وتناول الاجتماع مستوى تدخل المنظمات المحلية والدولية المعنية بتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية للنازحين والأسر المتضررة بمحافظة ريمة جراء العدوان .
وقد أكد وكيل المحافظة على أهمية توسيع مشاريع فرع الهيئة وانشطتها لتشمل كافة الشرائح المستحقة للمساعدة .
سبأ