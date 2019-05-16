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آخر تحديث: الخميس، 16 - مايو - 2019 الساعة 11:14:11م
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  اقتصاد
الصين تهدد بالرد على العقوبات الأمريكية التي تستهدف شركة (هواوي)
[16/مايو/2019]
بكين – سبأ :

هددت الصين اليوم الخميس بالرد على العقوبات الأمريكية التي وصفتها بأنها محاولة للحد من النشاط التجاري دولياً لعملاق التكنولوجيا الصيني (هواوي).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، إن بكين تعارض جميع البلدان التي تفرض عقوبات من جانب واحد على الشركات الصينية، وإنها سوف ترد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منعت الأربعاء استخدام منتجات شركة (هواوي) في شبكات الاتصالات الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ان القرار لم يسم أي شركة، الا ان الصين رأت في القرار بانه يستهدف (هواوي) بالتحديد.

وتنفي الشركة الصينية أن تكون منتجاتها تمثل تهديداً أمنياً، وتقول إنها مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

سبأ
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