محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الرابعة من توزيع السلال الغذائية في الجبين بريمة ريمة - سبأ :

دشن مشروع الإمام علي بن أبي طالب الخيري بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم المرحلة الرابعة من توزيع السلة الغذائية .



تستهدف المرحلة الرابعة، الأسر النازحة والأشد فقرا وأسر الشهداء، بتمويل لجنة الحاج أبو ناصر وحسينية نور الحسين والمحسنين والمحسنات من الشعب الكويت.



وفي التدشين الذي حضره مدير المديرية ماجد أمين .. أكد مدير مشروع الإمام علي بالمحافظة محمد أمين أن تدشين المشروع يأتي في نطاق المرحلة الرابعة التي تستهدف الأسر النازحة والفقيرة بعزلة الزيلة والمحل بمديرية الجبين.



وثمن الأعمال الإنسانية والخيرية للجنة الحاج أبو ناصر والحسينية نور الحسين والمحسنين والمحسنات في تقديم البذل والعطاء ومواصلة تقديم السلال الغذائية لأبناء ريمة.



ولفت أمين إلى أن المشروع الخيري للإمام علي بالمحافظة يواصل جهوده في استهداف مناطق المحافظة بما يخفف من معاناة المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية.

سبأ [16/مايو/2019]سبأ