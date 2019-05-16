رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السويسري فيدرر يتغلب على البرازيلي سوزا ضمن بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس روما – سبأ :

تغلب السويسري روجر فيدرر المصنف الأول على العالم على البرازيلي جواو سوزا اليوم الخميس بنتيجة 4-6 و3-6 في أول مباراة يخوضها في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس منذ 2016م، كما تأهل المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش وحامل اللقب رفائيل نادال إلى دور الـ 16 .



ووجه اللاعب السويسري انتقادات إلى المنظمين بسبب مضاعفة أسعار التذاكر بعدما أكد مشاركته في البطولة الأسبوع الماضي .



الى ذلك تغلبت نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم على السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا اليوم بنتيجة 6-3 و6-3 .



كما تغلب ديوكوفيتش بسهولة 6-1 و6-3 على الكندي دينيس شابوفالوف رغم أنه بدا منزعجاً وهو في الملعب في المجموعة الثانية.



وشعر اللاعب الصربي بخيبة أمل لعدم قدرته على الركض بنفس سرعة المجموعة الأولى، وتعين عليه استبدال مضربه بعد أن ألقاه أرضا مرتين والنتيجة 3-3.



لكن الأمور سارت في صالح ديوكوفيتش وكسر إرسال منافسه الكندي في هذا الشوط ثم حسم المباراة ليضرب موعداً في دور الـ 16 مع الألماني فيليب كولشرايبر أو ماركو تشيكيناتو.



ولم يبد ديوكوفيتش متأثراً بالإجهاد المتوقع من خوض مباراتين في يوم واحد.



وفي وقت سابق اليوم حقق نادال فوزاً ساحقاً على جيريمي شاردي 6-صفر و6-1 فيما ينتظر ان يعود اللاعب الإسباني إلى الملعب الرئيسي لمواجهة الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

سبأ [16/مايو/2019]سبأ