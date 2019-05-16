محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة المحويت تدين جريمة استهداف حي سكني بأمانة العاصمة المحويت-سبأ:

أدانت قيادة محافظة المحويت والسلطة المحلية إستمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واستنكرت استهداف طيران العدوان لمبنى وزارة الإعلام ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين وقصف أحياء مدنية بالعاصمة صنعاء في ظل صمت دولي معيب.



وأكدت أن هذه المجازر لن تسقط بالتقادم ولن تخضع أبناء الشعب بل تزيده قوة وبأسا في مواجهة العدوان.



وأشارت إلى أن إمعان قوی العدوان في الخروقات اليومية والتصعيد بمحافظة الحديدة والمحافظات هدفه تعطيل اتفاق السويد وتقويض جهود مساعي السلام وإيقاف العدوان ورفع الحصار والمعاناة عن الشعب اليمني.



ودعا محافظ المحويت فيصل حيدر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلی الاضطلاع بدورهم إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم منذ أكثر من أربعة أعوام.



كما دعا الشعب اليمني إلی تعزيز التلاحم والاصطفاف والجاهزية والنفير إلى ساحات الوغى دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه .

سبأ [16/مايو/2019]سبأ