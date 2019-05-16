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  رياضة
الكرامة يفوز على المقاومة ويبلغ نهائي البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
[16/مايو/2019]
صنعاء -سبأ:



بلغ فريق الكرامة المباراة النهائية للبطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة، ينظمها نادي الشرطة بالتعاون مع إتحاد اللعبة بالأمانة.




جاء تأهل الكرامة إلى نهائي البطولة التي تقام على نادي ضباط الشرطة عقب تجاوزه فريق المقاومة بشوطين دون رد.

وتمكن الكرامة من حسم الشوط الأول لصالحه بواقع 25 مقابل 19، ليواصل تألقه في الشوط الثاني ويكسبه بنتيجة عريضة 25 / 14.

بهذا الفوز ضرب فريق الكرامة موعدا غدا الجمعة في المباراة النهائية أمام فريق الأخوة الذي تأهل أمس على حساب التحدي بشوطين نظيفين.

حضر مباراة اليوم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب محمد الصرمي ورئيس اتحاد شباب اليمن بالأمانة حميد السدعي ومدير النشاط الرياضي بوزارة الشباب عصام دريبان.

سبأ
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