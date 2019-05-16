محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النائب العام يطلع على مسرح جريمة العدوان بتقاطع الرباط والرقاص بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :





زار النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ومعه وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي عبدالله المهدي ومدير أمن أمانة العاصمة العقيد معمر هراش، ومندوب الأدلة الجنائية، اليوم مسرح جريمة قصف طيران العدوان صباح اليوم لحي سكني بتقاطع شارعي الرابط والرقاص بأمانة العاصمة.



واطلع النائب العام على حجم الأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية في المنطقة.



كما زار النائب العام ومعه الطبيب الشرعي جثامين الشهداء الذين قضوا في هذه الجريمة في عدد من المستشفيات واللقاء بعدد من الجرحى لمعاينة وضعهم الصحي.



ووجه النائب العام بإستكمال الإجراءات اللازمة من جمع الأدلة الفنية والمصورة وسرعة السير في إجراءات التحقيق.



وكان القاضي العزاني وجه رؤساء النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات بتكليف النيابات المختصة مكانيا بالنزول الميداني لمباشرة التحقيق في وقائع الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق المواطنين والأعيان المدنية.



وشدد على ضرورة التنسيق مع مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات وإعداد التقارير الفنية المصورة والكتابية وكذا التقارير الطبية للجرحى وشهادات وفاة الشهداء، ورفع ملفات هذه القضايا إلى مكتب النائب العام لإتخاذ ما يلزم بشأنها وإحالتها للنيابة الجزائية المتخصصة للسير في إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيها.



يذكر أن طيران العدوان شن غارات صباح اليوم على حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص بأمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وإصابة 71 آخرين حتى اللحظة، من بين الجرحى امرأتان روسيتان تعملان في القطاع الصحي.





سبـأ [16/مايو/2019]سبـأ