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  رياضة
شباب معزب يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني لكرة القدم
[16/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

تأهل فريق شباب معزب إلى ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني الـ36 لكرة القدم، بفوزه على منافسه الامتياز بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى.


انتهى الشوط الأول بتقدم شباب معزب بهدف نظيف أحرزه شهاب الصغير، قبل أن يعدل الامتياز النتيجة عبر معين الوصابي، قبل انتهاء الشوط الثاني بخمس دقائق، وقبل انتهاء المباراة بلحظات أحرز شباب معزب هدف الفوز بواسطة وليد الحبيشي.

أدار المباراة الحكم كمال الغيل بمساعدة  محمد الحرازي ومحمد حلة.

وفي المباراة الثانية لذات المجموعة حافظ فريق شركة الصيفي على صدارة المجموعة رغم تعادله السلبي أمام العروبة في اللقاء الذي شهد طرد لاعب الأخير سمير السعيدي لسوء السلوك.

قاد المباراة تحكيميا علي النقيب وفي الخطوط محمد الحرازي ومحمد حلة.

بهاتين النتيجتين حلق فريق الصيفي وحيدا في الصدارة بسبع نقاط، ليتأهل إلى ربع النهائي برفقة شباب معزب الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط، وجاء الامتياز ثالثا بثلاث نقاط، والعروبة رابعا بنقطتين.

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة غدا الجمعة بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية، تجمع الأولى فريقي شركة الروضة وشباب الوحدة، ويلتقي في الثانية هيئة الطيران مع شباب الشرطة.
سبـأ
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