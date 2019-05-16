[16/مايو/2019]
المحويت - سبأ :
ناقش لقاء بمديرية الطويلة محافظة المحويت اليوم الجوانب المتعلقة بتفعيل برامج التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال والمساعدات.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير المديرية علي قطينة ومسؤولي عدد من الوحدات وممثلي المكتب الاشرافي لأنصار الله وشخصيات اجتماعية خطة ومهام الحملة والمناطق المستهدفة في مناطق مديرية الطويلة.
وتطرق اللقاء إلی البرنامج التنفيذي لاستغلال ما تبقی من أيام شهر رمضان في التوعية المجتمعية وعقد اللقاءات والأمسيات في مختلف قری وعزل المديرية لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.
وأكد اللقاء أهمية الفعاليات واللقاءات التحشيدية للتوعية بمخططات وأهداف العدوان وأدواته وتفعيل المشاركة المجتمعية لرفد الجبهات.
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