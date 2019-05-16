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السلطة المحلية بالحديدة تدين استمرار جرائم العدوان بحق اليمنيين
[16/مايو/2019]
الحديدة - سبأ :
 أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بشدة استمرار العدوان في إرتكاب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني وكان آخرها جريمة استهداف حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص بصنعاء وراح العشرات من الشهداء والجرحى.

وأوضحت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جرائم العدوان بحق المدنيين، يكشف الوجه القبيح لدول تحالف العدوان التي تجردت من كل القيم الإنسانية.

وحمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء صمتهم المخزي عن جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين.

وأكد أن استمرار قصف العدوان لمنازل المواطنين والأحياء السكنية، يعكس غطرسة وتخبط دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

سبـأ
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