محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم المعلمات والطالبات المتميزات بحلقات تعليم القرآن الكريم بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

نظمت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة في قطاع التحفيظ ومكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة اليوم حفل تكريم معلمات وطالبات الحلقات المتميزة بمراكز تعليم القران الكريم بالأمانة، تحت شعار " في شهر القرآن، نبني جيلاً قرآنياً ".



وفي الحفل، الذي أقيم بالتعاون مع إدارة الحلقات القرآنية بالهيئة النسائية لأنصار الله بالأمانة، أكد وزير العدل القاضي أحمد عقبات، على أهمية تجسيد القرآن الكريم قولاً وعملاً في حياة الأمة واليمنيين .. لافتاً إلى دور الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في إعادة احياء ثقافة القرآن وتكريسها لدى اليمنيين.



وأشاد وزير العدل، بهذه الكوكبة المتميزة من طالبات حفظة القرآن الكريم .. مثمناً دور وجهود معلمات القرآن الكريم في تعليم وتحفيظ بناتنا كتاب الله .



من جانبهما أشاد نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي، ووكيل الوزارة لقطاع التحفيظ صالح الخولاني، بتميز وجهود الطالبات في حفظ القرآن الكريم .. مؤكدين أن تكريم الطالبات المبدعات والمتميزات في حفظ القران الكريم ، هو عبارة عن تكريم للإبداع والتميز والنجاح.



وحث ناجي والخولاني، الطالبات إلى مزيد من الابداع والتميز، والتوفيق لحفظ كتاب الله كاملاً .. مشيدين بجهود المنظمين والمنسقين لإقامة هذه الفعالية والتكريم.



وجرى، في الفعالية التي تخللها عدد من الفقرات الانشادية والشعرية، تكريم الطالبات المتميزات من مختلف المديريات والمعلمات بالشهادات والجوائز التقديرية.

سبـأ [16/مايو/2019]سبـأ