محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية لقبائل بني قشب في المحويت تدعو للثأر لدماء اليمنيين المحويت - سبأ :

دعت قبائل بني قشب بمديرية حفاش محافظة المحويت في أمسية رمضانية للرد علی جرائم العدوان والثأر لدماء الأبرياء.



وفي الأمسية الحاشدة التي حضرها مسئولو المجلس المحلي والمشائخ والشخصيات الاجتماعية أدان المشاركون الجريمة التي أقدم عليها تحالف العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه حي الرقاص السكني ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء.



ودعت كلمات الأمسية إلی النفير نحو الجبهات للرد علی تحالف العدوان..مؤكدة استعداد قبائل حفاش تقديم الغالي والنفيس لنصرة الوطن.



ونددت بالصمت الاسلامي والعربي إزاء هذه المذبحة وغيرها من الجرائم المروعة التي يندی لها الجبين دون أن يحركوا أي ساكن لادانة المجازر بحق الشعب اليمني.



وجددت قبائل العزلة موقف الصمود والثبات والتصدي لمخططات العدوان ورفد الجبهات وامداد المرابطين بالمال والرجال وقوافل المساعدات.



ودعا مدير المديرية خماش حبيش إلی تعزيز الجهود لتجهيز قافلة مدد لأبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وعزة أبنائه.

سبـأ [16/مايو/2019]سبـأ